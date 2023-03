Rocco Tanica bloccato da Alessandro Gassman su Twitter: «Non è giusto, mi piace pure il tonno»

di Redazione web

C'è una domanda che frulla nella testa di Rocco Tanica, ed è «perché?». Lo storico tastierista degli Elio e le Storie Tese non riesce a spiegarsi il motivo per cui Alessandro Gassmann l'abbia bloccato su Twitter, e così ha chiesto aiuto ai suoi followers: «Qualcuno conosce Alessandrone Gassman e gli chiede se mi sblocca?».

Cosa è successo

Tanica ha pubblicato il tweet nella notte tra giovedì e venerdì, spiegando di non trovare una motivazione al ban subito: «Io non gli ho fatto niente a parte quand'è uscito Leo Gassman a Sanremo 2020 che ho scritto "Questo vince" (e ha vinto) e mi ha bloccato». «Non è giusto, mi piace pure il tonno», ha poi aggiunto facendo riferimento allo spot per una nota marca di tonno in scatola per la quale l'attore ha fatto da testimonial. Ad accompagnare il Tweet, quello che a prima vista sembra uno screenshot - e in effetti lo è - ma con delle piccole modifiche come la foto profilo di Gassman, che nella realtà non è sorridente come quella di Tanica.

Tanica - scrivono i follower - è in bona compagnia nel girone dei bannati: a quanto pare non è l'unico ad aver subito il trattamento da Alessandro Gassman. E se l'artista non riesce a capire il motivo del ban, ci pensano gli altri utenti a trovare una spiegazione plausibile: «Non è che in passato Lei abbia fatto ironia sul cognome, magari paragonandolo ad un supereroe che combatte i malvagi con mefitiche flatulenze: Gas Man?».

