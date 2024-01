La battaglia delle fiction: parte forte “La storia” su Rai1, Mediaset lancia “I fantastici 5”, Sky “True Detective 4”

La fiction è, da sempre, il fiore all'occhiello dell'offerta Rai. Forte dei risultati raggiunti nel 2023, con le produzioni della tv pubblica a occupare interamente la top ten degli ascolti sulla tv generalista, RaiFiction si prepara a difendere il suo primato anche nel nuovo anno. È già partita forte “La Storia” (4,46 milioni e 23,5% di share su Rai1), con Jasmine Trinca, tratta dal capolavoro omonimo di Laura Morante. Ma Viale Mazzini punta anche sul ritorno dei suoi “pezzi da novanta” sulla rete ammiraglia: si parte domani con la terza stagione di “Doc - Nelle tue mani” con Luca Argentero e Matilde Gioli, con new entry eccellenti come Giacomo Giorgio di “Mare fuori”, a febbraio arriva la terza de “Le indagini di Lolita Lobosco” con Luisa Ranieri, la più vista in assoluto del 2023 con una media di oltre 5 milioni di spettatori e il 28,6% di share, a marzo la quattordicesima di “Don Matteo”, nuovamente con Raoul Bova protagonista, mentre il quarto capitolo del cult “Mare fuori” approderà il 1 febbraio su RaiPlay e poco dopo su Rai2. È un gradito ritorno anche quello di “Makari” con Claudio Gioè, la cui terza stagione è attesa in primavera su Rai1, mentre, tra le novità, da segnalare due titoli d'ambientazione storica, “La lunga notte – La caduta del Duce” con Alessio Boni e “Mameli” che vede nel cast anche Neri Marcorè, il biopic “Califano” con Leo Gassmann e il dramedy “Gloria” con Sabrina Ferilli nei panni di un'attrice sul viale del tramonto.