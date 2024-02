Mare Fuori, Ludovica Coscione e la verità su Matteo Paolillo: «Ecco cosa c’è tra di noi»

di Redazione Web

Chiusa la quarta stagione da record di Mare Fuori, con gli ultimi episodi andati in onda il 14 febbraio, e in attesa della prossima (per la gioia degli appassionati ci sarà la quinta e le riprese inizieranno a breve) i fan sono sempre più curiosi anche sulla vita reale dei protagonisti che a telecamere spente non si perdono certo di vista. Dopo settimane in cui il gossip mormorava di una possibile relazione segreta tra Ludovica Coscione e Matteo Paolillo, l'attrice, Teresa nella serie televisiva, ha deciso di fare chiarezza in merito al rapporto con l'attore di Mare Fuori che interpreta Edoardo Conte.

Le parole di Ludovica Coscione

«Io e Matteo siamo solo tanto amici - ha sottolineato Ludovica Coscione a Timeline su Rai3 -.

L'attrice ha spiegato di essere pronta per voltare pagina dicendo addio all'IPM di Napoli. «Mi piacerebbe lasciare andare Teresa, c’è stato un grande cambiamento in lei in questa stagione, credo abbia fatto l’esperienza che cercava - ha aggiunto Ludovica Coscione -. Se il personaggio dovrebbe terminare in Mare Fuori 4? Forse sì. Interpretarla di nuovo farebbe mancare anche un po' di brio alla mia vita artistica. I nostri sceneggiatori sono così bravi che potrebbero creare dinamiche nuove, chissà».

