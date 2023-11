Mare Fuori, «Matteo Paolillo ha successo con le donne?» La risposta dell’attore sorprende i fan

di Cristina Siciliano

Matteo Paolillo, (Edoardo Conte nella serie televisiva Mare Fuori), si è mostrato per quello che è quando ha pubblicato il suo disco Come Te, con undici brani che sono i suoi pensieri, la sua visione del mondo, il suo amore per la musica e l’arte. Ma non solo. L'attore ultimamente sta lavorando anche ad un musical che debutterà nel mese di dicembre 2023 a Napoli. Ed infatti, proprio nelle ultime ore, Matteo Paolillo è stato ospite della terza puntata de "La conferenza stampa". In questa occasione ha avuto la possibilità di rispondere ad alcune domande dei suoi fan. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

La risposta di Matteo Paolillo

Durante la conferenza stampa Matteo Paolillo ha parlato di qual è stato l'incontro più strano che ha avuto con una fan. «Sono tanti - ha sottolineato Matteo Paolillo -.

«Quanto rimorchi dopo Mare Fuori», ha chiesto un altro fan. E Matteo Paolillo con un tono leggermente più serio ha risposto: «Incredibile come i ragazzi fanno queste domande mentre le ragazze fanno solo domande intelligenti. Dimostriamo che anche noi uomini abbiamo il cervello».

Il video dell'intervista è diventato immediatamente virale e sta facendo il giro del web.

