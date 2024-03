Mirko Campoli, l'ex prof di religione condannato a 9 anni per violenza sessuale: gli abusi su due ragazzini, uno di loro gli era stato affidato

di Redazione web

Mirko Campoli, ex dirigente dell'Azione cattolica ragazzi ed ex insegnante di religione, è stato condannato a nove anni di carcere dal gup del tribunale di Tivoli. L'accusa è di violenza sessuale nei confronti di due ragazzini che all'epoca dei fatti avevano 12 e 16 anni.

Gli abusi

Nel primo caso, la giovane vittima avrebbe subito 50 violenze sessuali, avvenute a Tivoli, Guidonia e in altri centri «con una frequenza di almeno una volta al mese». Gli abusi sarebbero andati avanti per quattro anni, durante i quali i genitori del ragazzo l'avevano affidato a Campoli, e si sarebbero interrotti solo a causa del lockdown. Gli abusi sulla seconda vittima, 16enne all'epoca dei fatti, avvenne in un campo scuola a Loreto.

La seconda indagine

Come riporta Repubblica, Campoli è oggetto anche di una seconda indagine per pedofilia. Vittime sarebbero il fratellino della prima vittima, un altro minore, un ragazzino di 12 anni e un bambino ospite di una casa famiglia a Roma di 10 anni. Secondo la procura, che prepara la richiesta di rinvio a giudizio, l'indagato avrebbe abusato delle giovani vittime mentre dormivano o erano in uno stato di dormiveglia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 09:00

