Multe stradali, record di sanzioni in Italia: 1,5 miliardi incassati nel 2023, verbali in aumento del 6,3%. La classifica delle città

Multe, boom in Italia: la classifica dei Comuni con più sanzioni per il codice della strada. Nel 2023 famiglie e privati cittadini hanno pagato 1 miliardo e 535 milioni di euro in multe stradali ai Comuni, con un aumento del 6,4% sull'anno prima e del 23,7% sul 2019. Anche al netto dell'inflazione, l'aumento rispetto all'anno pre-Covid è del 6,9%. I dati sono riportati oggi dal Sole 24 Ore che parla 'boom di multe' e rielabora i dati del sistema telematico del ministero dell'Economia (il Siope) che censisce tutti i movimenti delle casse nelle Pubbliche amministrazioni.