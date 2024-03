Non paga 175 multe e ha un debito da 30mila euro con il Comune, la polizia gli sequestra il suv di ultima generazione

di Redazione web

Dal divieto di sosta in ztl o in area pedonale all'eccesso di velocità, dalla sosta sul marciapiede al transito nelle corsie preferenziali. Un automobilista di Firenze ha collezionato negli anni una incredibile varietà di multe, che però non si è mai degnato di pagare. Sono 175 i verbali regolarmente notificati dalla polizia municipale e mai saldati, tanto che alla fine si è resa necessaria una soluzione drastica. La Polizia municipale di Firenze ha confiscato la sua auto, un suv di ultima generazione, valore oltre 50.000 euro, pignorato per il debito non pagato.

Le multe da 30mila euro

Il provvedimento riguarda un 60enne fiorentino che in oltre 10 anni, si spiega da Palazzo Vecchio, è arrivato ad accumulare un debito con il Comune di quasi 30.000 euro per le decine sanzioni cui si devono aggiungere le somme previste per il mancato pagamento e tutti gli oneri delle varie ordinanze di ingiunzione.

Il suv sequestrato

In realtà, precisa il Comune, «negli anni risultavano alcuni pagamenti però parziali per poche decine di euro e via via che le auto in possesso dell'uomo cambiavano il debito cresceva all'aumentare delle infrazioni non pagate.

