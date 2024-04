Leo Gassmann, la nuova fidanzata è un'attrice americana: avvistati a pranzo a Roma, chi è lei

di Cecilia Legardi

Leo Gassmann, 25 anni, è stato avvistato a Roma con una nuova fidanzata: ecco di chi si tratta. Inoltre, questa sera andrà in tv insieme a Gianni Morandi per i 70 anni della Rai.

Gianni Morandi, con «Evviva!» per celebrare i 70 anni della Rai. Ospiti della prima puntata Leo Gassmann e Carlo Conti​

Gassmann con la fidanzata americana a Roma

Sebbene il ragazzo abbia sempre mantenuto la riservatezza per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Leo Gassmann è stato immortalato dai fotografi della rivista Chi insieme a una nuova compagna. La ragazza si chiama Maia Reficco, ha 23 anni ed è conosciuta per aver recitato in Pretty Little Liars Summer School. La coppia si trovava oggi nel locale multietnico "L'Officina - Cucina dal mondo" in zona Prati, per pranzo. Secondo i paparazzi i due stavano per baciarsi. Maia ha un milione e mezzo di follower su Instagram ed è di origini argentine. Ha talento anche nel canto (ecco la passione che la lega a Gassmann) ma probabilmente continuerà la carriera di attrice. La relazione di Leo con Enula (ex allieva di Amici), dunque, sembrerebbe arrivata alla fine: come detto sopra, il giovane cantautore tiene alla propria privacy e non ha mai parlato di una rottura, ma le foto con la Reficco ne sono la prova.

Leo in tv con Gianni Morandi questa sera

Quest'oggi, venerdì 26 aprile, vedremo Leonardo Gassmann accanto a Gianni Morandi che in occasione del compimento dei 70 anni della Rai.

