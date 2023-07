Meteo, il caldo raddoppia: dopo Cerbero arriva Caronte. Weekend bollente, a Roma allerta rossa di livello 3 fino a domani

Dopo Cerbero, c'è Caronte. L'agonia per gli italiani, in una delle estati che è già tra le più calde di sempre, è destinata a proseguire. Le alte temperature saranno rincarate dall'anticiclone africano. Prima però, ci saranno alcuni temporali.

Tra mercoledi e giovedi un vortice ciclonico attivo tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia, inviera la coda di una perturbazione fin verso l’Italia. Il fronte instabile si manifestera sotto forma di forti temporali accompagnati da improvvise grandinate (con chicchi di grosse dimensioni) e violenti colpi di vento. Le zone maggiormente interessate saranno le Alpi, ma non e da escludere che alcune celle temporalesche, particolarmente intense, possano raggiungere anche la Pianura Padana. Con il sopraggiungere dei temporali le temperature, quantomeno al Nord, perderanno qualche grado, pur rimando sempre molto calde.

Oggi bollino rosso a Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Il d’Italia continuera a essere soleggiato con caldo in aumento al Sud, soprattutto in Puglia dove si toccheranno i 40-41 C sul foggiano. Dopo questo veloce break temporalesco, la pressione tornera ad aumentare al Nord e dopo un sabato di sole e caldo, da domenica ecco arrivare il potente anticiclone Caronte. Questa nuova pulsazione dell’anticiclone africano sara piu estesa della precedente con temperature ancora piu calde, questa volta su gran parte d’Italia.

Sara proprio da domenica che di giorno si potranno toccare i 39-40 C non solo al Sud, ma anche a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova, Ferrara... Insomma, con l’anticiclone africano Caronte iniziera la terza ondata di calore di questa stagione.