Meteo, ondata di caldo eccezionale a partire dal weekend. L'allarme: rischio temperature oltre 48 gradi

Attesa una settimana caldissima, già da questo weekend. Le previsioni meteo parlano di temperature intorno ai 40 gradi con punte di 45 e oltre, tanto che secondo l'Agenzia spaziale europea si potrebbe arrivare anche a battere il record dei 48,8 gradi raggiunto a Floridia in provincia di Siracusa l'11 agosto del 2021. Possibili 41 e 43 gradi a Firenze e Roma. Martedì e mercoledì 18 e 19 luglio «si prospettano come le giornate più calde». Apice del super caldo tra il 16 ed il 20 luglio.

Ondata di caldo eccezionale

Secondo gli esperti di 3BMeteo l'anticiclone africano rimarrà il protagonista indiscusso nei prossimi giorni, nonostante alcune oscillazioni termiche che hanno visto coinvolte più che altro le regioni settentrionali, dove il caldo ha subito un ridimensionamento. Mentre le temperature rimarranno molto elevate al Sud, al Centro-Nord il nuovo rinforzo dell'anticiclone determinerà un aumento già durante il weekend. Domenica, la giornata più calda, vedrà picchi anche superiori a 40°C in Sardegna, ma con valori diffusamente superiori a 35°C sul resto d'Italia, comprese le regioni settentrionali. Aumenteranno inoltre le temperature minime, difficilmente inferiori a 24°C, sarà in intensificazione il tasso di umidità e di conseguenza il disagio per l'afa, con conseguenti notti tropicali. L'imminente weekend rappresenterà solo un assaggio di un'ondata di caldo eccezionale che diverrà ancora più intensa nel corso della prossima settimana.