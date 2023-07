Meteo Roma, temperature da bollino rosso: quando finirà il caldo africano?

Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, si registrano temperature record in tutto il mondo. Per rendersene conto basta dare uno sguardo a ciò che circonda, dallo scioglimento del ghiacciaio Pyeto al prosciugamento del lago Poyang in Cina.

Se non si vuole guardare tanto lontano basta pensare alla Capitale.

Caldo killer, addetto delle pulizie muore soffocato in un magazzino: aveva una temperatura corporea di 43 gradi

Meteo, nel weekend impennata delle temperature con Caronte: fino a 43 gradi a Roma, 16 città da bollino rosso

Caldo killer: temperature altissime

Le ondate di caldo preoccupano Roma, specialmente nel weekend dal 13 al 16 luglio.

Sono temperature da bollettino rosso, un’ondata di calore di livello 3. Una tregua è prevista il 20 luglio. Non tornerà a far fresco, ma le ondate di calore colpiranno di meno.

Photo: Shutterstock Music: Korben

Roma temperature a 40 gradi: idee per rinfrescarsi senza abbandonare la città

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA