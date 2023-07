Meteo, Italia spaccata in due: bollino rosso in 10 citta, in Sardegna 43 gradi. Allerta maltempo in Friuli e Lombardia

L'ondata di caldo africano non si arresta: secondo le previsioni meteo, dopo l'anticiclone Cerbero arriverà Caronte. Il weekend di fuoco è assicurato, ma non per tutti. L'Italia è spaccata in due, con maltempo e forti temporali al Nord, in particolare in Friuli Venezia Giulia.

10 città bollino rosso

Le città con il bollino rosso del ministero della Salute continuano ad aumentare: agli 8 capoluoghi di provincia di mercoledì (Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo), si aggiungeranno, sia giovedì che venerdì, Campobasso e Pescara, portando a 10 i bollini rossi per le due giornate. In calo invece i bollini arancioni, che indicano il massimo livello di rischio solo per la popolazione più fragili (anziani, bambini e portatori di malattie croniche), a Catania e Messina, e tre venerdì (con l'aggiunta di Cagliari). Ma ci sono anche città che 'respirano' grazie al maltempo in arrivo al Nord, e che avranno il bollino verde (nessun rischio per tutta la popolazione) oggi o domani: si tratta di Verona (verde giovedì e venerdì) e, sempre venerdì, di altre tre città. Si tratta di Brescia, Milano e Torino.