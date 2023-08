Coppia aperta con 4 figli: «Non siamo mai stati così felici e sinceri, consigliamo a tutti di andare a letto con altri»

In amore la felicità e la fiducia nel proprio partner sono le uniche cose che contano. E ogni coppia trova la propria strada per creare il giusto compromesso per vivere al meglio la propria relazione, anche sotto alle coperte. Ma quanto raccontato da una coppia inglese sta destando non poco scalpore sia in Gran Bretagna che nel resto del mondo.

I due, infatti, sono diventati una coppia aperta e da quel momento la loro complicità nella vita ha raggiunto l'apice. «Non siamo mai stati così felici e uniti», spiegano e tutto il merito sarebbe nella loro infedeltà condivisa.

Saint-Tropez, la mancia da 500 euro è troppo bassa. Cliente italiano inseguito dal cameriere: «Ne deve lasciare almeno mille»

Inventa una scusa e scappa a casa: «Il ragazzo incontrato su un'app di incontri mi ha fatto pagare il pranzo»

Coppia con 4 figli più unita che mai

Zoe Grey, di 31 anni, e il suo compagno Matt, di 36 anni, vivono insieme ai loro quattro figli nella contea di Cambridgeshire. E nei primi anni di relazione qualcosa sembrava proprio non funzionare tra i due. Matt, infatti, è un ex soldato e in passato tutte le sue compagne lo hanno tradito quando partiva per le missioni o i periodi di addestramento.

Per lui fidarsi di Zoe era davvero impossibile e, nonostante, la amasse più di ogni altra cosa, questa mancanza di fiducia stava distruggendo la loro relazione. Così l'uomo ha deciso di parlare a cuore aperto con la sua compagna e gli ha confidato le sue paure, arrivando a dire che Zoe avrebbe potuto tradirlo con altri uomini, a patto che gli raccontasse tutto.

Da quel giorno entrambi hanno una vita sessuale attiva con altri partner e anche sotto alle loro lenzuola le cose sono migliorate molto. Tra loro è nata un'intesa perfetta e, stando a quanto dichiarato da entrambi al Mirror, la loro relazione è molto più sana.

«Dormire con altre persone ha eliminato tutte le ansie e le paure legate a un possibile tradimento.

I due hanno rivelato di partecipare a eventi di scambisti, sempre insieme e questo li ha uniti molto. «Non andiamo mai via separatamente con altri partner, torniamo sempre a casa insieme e ci raccontiamo tutto».

«Finalmente siamo aperti e onesti al 100% l'uno con l'altra e questo ci ha avvicinati molto. Stiamo vivendo una relazione straordinaria, fondata sulla comunicazione. Ed è una cosa che consigliamo a tutti, perché solo così uno può aprirsi del tutto con il proprio compagno, mostrando realmente la sua natura».

La reazione sui social

Ovviamente la soluzione trovata dalla coppia è personale e funziona per loro. E in tanti sui social disprezzano il loro comportamento, considerato troppo libertino. «Ci attaccano e ci dicono che, in realtà, non ci amiamo affatto se abbiamo bisogno di andare a letto con altre persone. Ma a noi le critiche non ci toccano. Vivere una relazione aperta e divertirsi con altre persone per noi ha funzionato e non siamo mai stati più felici in vita nostra. Abbiamo abbattuto un tabù che altri non riescono a rompere in una vita intera, sacrificando la loro felicità. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma consigliamo a tutti di pensarci seriamente»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Agosto 2023, 14:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA