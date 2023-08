La giudice riammessa al lavoro dopo la sospensione per gli scatti sexy: «Soffro di attacchi di panico»

di Redazione web

Era apparsa in mutande e con sigaretta accesa in mano, in videochiamata, durante un'udienza: la giudice venne messa in congedo non retribuito. I suoi scatti in intimo e in atteggiamenti provocanti hanno provocato spesso commenti e giudizi negativi sul posto di lavoro.

Sui social, però, la sexy giudice continua a pubblicare contenuti personali e lavorativi e negli scorsi giorni ha annunciato il suo ritorno in tribunale con uno scatto che ha fatto sorridere i fan. Abituati a vederla su Instagram spesso in bikini o in biancheria intima, si sono meravigliati della foto con la toga.

La sexy giudice: tra sanzioni e minacce

Vivian Polania, dalla Colombia, è stata riammessa al lavoro negli scorsi giorni dopo che una commissione disciplinare l'aveva congedata per una videochiamata di lavoro in intimo.

La giudice è stata precedentemente indagata anche per aver ricevuto degli sconti su dei noti marchi di abbigliamento. Sconti dovuti alla sua attività social che le ha generato una discreta visibilità.

Scagionata da tale accusa, Vivian è stata anche coinvolta in minacce di morte da parte di una banda criminale colombiana.

Il suo lavoro le causa problemi immaginabili per il contesto nel quale spesso si ritrova ad operare, mentre le sue scelte personali le generano altrettanti problemi sul posto di lavoro.

Gli attacchi di ansia

Sui social, inoltre, Vivian ha spesso raccontato di soffrire di attacchi d'ansia dovuti al contesto lavorativo, tra la paura delle minacce e i giudizi dei colleghi sulla sua scelta di condividere foto in intimo su Instagram.

Su Twitter di recente, ha scritto: «Come conseguenza dei miei attacchi di ansia, ho vomitato, pianto per ore, sono svenuta, ho fatto il bagno nelle prime ore del mattino per fermare i tremori nel mio corpo, ho perso la mia voce...

