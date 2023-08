Si vergogna di stare in bikini in spiaggia: «Mi sento giudicata dalle altre donne, sono gelose e invidiose»

di Redazione Web

Lina S, una mamma proveniente dalla Florida, ha raccontato attraverso il suo profilo Tiktok di essere stata giudicata, insieme alla sua amica Sarah, da altre mamme in spiaggia a causa di un bikini che entrambe hanno indossato. La giovane mamma ha condiviso un video di sfogo sul suo profilo social dove ha sottolineato che le altre donne sono gelose del suo corpo. Non è mancato il sostegno morale dei suoi follower che hanno appoggiato le sue parole. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La mamma su Tiktok

«Le donne giudicano e ci hanno fatto vergognare perché indossavamo un bikini in spiaggia e parlavano come se noi non fossimo accanto a loro».

Il video

Nel breve video pubblicato sul suo profilo Tiktok, si può notare le due mamme che pronunciano una frase in particolare: «Il tuo corpo non si arrende, merda, perché il tuo viso non si arrende, che ne dici? Che ne dici di quelle mele?» Alla fine del video si vede Sarah, in bikini, che ride accanto a Lina.

Nella didascalia a corredo, la mamma ha sottolineato che le donne che le avevano criticate erano "gelose". Sarah, che è stata taggata nel video e ha risposto alla clip della sua amica, scrivendo: «Vorrebbero essere noi».

