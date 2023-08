Cristina Chiabotto, le foto in bikini a Mykonos conquistano i fan: «Quando torni in televisione»

di Redazione web

Cristina Chiabotto a Mykonos ha letteralmente conquistato i fan. In spiaggia, in bikini, al mare, ogni sua foto è «un capolavoro» per coloro che la sostengono. In Grecia con il marito Marco Roscio, la showgirl ex miss Italia si mostra in tutto il suo splendore.

Bikini nero minimal e elegante, cene in riva al mare, fuochi d'artificio. La sua bellezza non è passata inosservata ai follower, tanto che ogni selfie ha rappresentato un modo per complimentarsi per la sua straordinaria semplicità.

Mamma Bis «stupenda»

Mamma di Sofia e Luce, Cristina Chiabotto, 36 anni, ha convinto proprio tutti. Tra uno scatto e l'altro nella cornice di Mykonos, la conduttrice piemontese ha ottenuto il successo di pubblico che ora si chiedono quando potranno rivederla in televisione.

I commenti dei fan

«Sei eccezionale, semplice e struccata.

L'ultima sua apparizione televisiva risale ha due mesi fa al fianco di Mago Forest al Giallapa's Show. Per il momento, però, pare non vi siano altri impegni in tv per la showgirl.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 15:34

