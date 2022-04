Cristina Chiabotto incinta del secondo figlio a meno di un anno dalla prima, l'annuncio social: «Presto saremo in quattro»

Cristina Ciabatto di nuovo incinta. L’ex Miss Italia e conduttrice tv, recentemente diventa mamma della sua prima figlia, Luce, ha dato il lieto annuncio con un post dal suo profilo social: «Presto - ha svelato dal suo account - saremo in quattro».

Cristina Ciabatto di nuovo incinta (Instagram)

Cristina Chiabotto di nuovo incinta, l'annuncio social

Cristina Chiabotto, dopo 11 mesi dalla sua prima gravidanza, è di nuovo incinta del marito Marco Roscio. Con un annuncio inatteso la bella ex Miss ha annunciato l’improvviso allargamento della famiglia: «Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine – ha fatto sapere dal suo account social - Buona rinascita a tutti, oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa piu’ bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere piu’ fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita. Con Amore Mamma, papa’ e Luce».

E per la Chiabotto si tratta della seconda Pasqua incinta, come ha spiritosamente fatto notare ai suoi follower nelle stories del social.

