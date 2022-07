Cristina Chiabotto e la seconda gravidanza: «Ho preso 10 chili, al terzo mese ho avuto il Covid»

Cristina Chiabotto mamma bis. Lo scorso 29 giugno la showgirl ha dato alla luce Sofia, secondogenita dopo Luce, entrambe nate dal matrimonio con Marco Roscio. Nel box domande, Cristina ha risposto ad alcune curiosità dei follower, raccontando alcuni dettagli della gravidanza, dal Covid contratto al terzo mese fino ai chili presi. «La vita cambia, soprattutto se con la seconda arriva anche il momento colichette, ma è il momento più bello che possa esistere nella vita. All'inizio è sicuramente impegnativo, ma sarà meraviglioso vederle crescere assieme. Com'è Luce con la sorellina Sofia? Luce è dolce, la cerca e la bacia, mi fanno morire d'amore. Vediamo tra qualche anno».

Cristina Chiabotto ha replicato a chi le ha chiesto del peso messo su durante la seconda gravidanza. La showgirl ha spiegato di aver preso 10 chili, esattamente come era accaduto nella prima gravidanza. Ma ha aggiunto: «Sono stati due parti diversi. Il secondo è andato ancora meglio. Tutti e due i parti sono stati naturali. Luce era pigra e non voleva uscire, così mi hanno aiutata. Sofia ha scelto lei e ha anticipato di qualche giorno. La differenza più grande l'ho sentita per i punti. Con Sofia il recupero è stato più veloce».

Infine ha fatto sapere che anche nel corso della seconda gravidanza ha preso il Covid, come era già avvenuto nella prima, ma senza conseguenze preoccupanti: «Ho preso il Covid al terzo mese di gravidanza, sia con Luce che con Sofia. Non ho preso nulla perché sono stata abbastanza bene».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Luglio 2022, 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA