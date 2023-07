A Ibiza da sola (e in lacrime) a causa del volo cancellato: «Dovrò rimanere due giorni qui». Il video su Tiktok

di Redazione web

«Ero in vacanza a Formentera, avevo un volo di ritorno prenotato, ma è stato cancellato: questa sono io in preda al panico». Così ha esordito Elisabeth Giglio, tiktoker italiana che ha riportato sui social network la "spiacevole" avventura che ha dovuto affrontare, da sola, a Ibiza.

Se per molti potrebbe essere un sogno, per una ragazza che pensava di tornare a casa, ma che per i successivi due giorni sarebbe stata costretta da sola in un albergo, pare sia stato un incubo. Ecco cosa le è successo.

A Ibiza da sola

La giovane tiktoker Elisabeth Giglio ha raccontato il suo momento di panico e angoscia vissuto tra lacrime e videochiamate di supporto ad amici e parenti, dinanzia alla notizia di rimanere bloccata a Ibiza a causa di un disguido con il volo: «Non ci sono voli per due giorni e niente sono bloccata a Ibiza, almeno mi hanno dato l'hotel - ha raccontato la ragazza -.

Elisabeth Giglio è una blogger, influencer e makeup artist di Lugano, che si divide tra la città svizzera e Milano.

I commenti dei fan

I follower di Elisabeth Giglio, però, hanno deriso la ragazza per il fatto che si fosse messa a piangere. «Sarebbe una benedizione avere una camera pagata per due giorni a Ibiza», scrivono alcuni. E, ancora: «Come fai a piangere davanti a questa opportunità?!».

In effetti, chi non proverebbe un po' di invidia per aver avuto, nella sfortuna, la possibilità di prolungare la vacanza per due giorni?

