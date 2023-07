Smart working in spiaggia a Ibiza facendo sembrare di essere a casa: lo stratagemma per ingannare il capo

di Redazione web

Lo smart working ha agevolato molto il lavoro di ufficio che può essere svolto anche da casa. Durante il periodo della pandemia questa nuova modalità di lavoro ha permesso a molte aziende di mantenere la produttività dei dipendenti in un momento molto delicato, e alcune società hanno deciso di mantenere questa scelta.

In smart working si può lavorare da ogni dove, l'importante è che ci sia una connessione internet stabile. Lo ha dimostrato un utente su TikTok che ha pubblicato un video in cui si mostra in spiaggia a Ibiza, mentre è intenta a lavorare in remoto dalla spiaggia. Ma qualcosa ha turbato la sua tranquillità. Cosa sarà mai successo nella soleggiata Ibiza, tra un cocktail sulla spiaggia e un bagno nelle acque cristalline? Andiamolo a scoprire insieme.

I problemi dello smart working

Ale è una giovane utente svizzera su TikTok e di recente un suo video è diventato virale. La ragazza si mostrava in spiaggia ad Ibiza, mentre era intenta a lavorare sul pc, in smart working. In pochi secondi, tuttavia, tutta la sua tranquillità è scomparsa perché il suo capo le ha chiesto di avviare una riunione di emergenza su Teams, ipotizzando che fosse nella sua casa.

Ale ha mostrato ai suoi follower come farsi trovare sempre preparati per queste evenienze: la ragazza ha chiesto al bagnino dello stabilimento balneare di avvicinare l'ombrellone per ridurre al minimo i raggi solari: «Lo scenario deve essere grigio come a Ginevra», ha detto al bagnino, e ha messo uno sfondo virtuale sullo schermo. La ragazza si era portata una camicia di lino che ha indossato immediatamente e ha ridotto il suono delle onde del mare grazie alle cuffie Apple, con la massima riduzione dei rumori di sottofondo.

I follower hanno commentato, divertiti dalla scena: «Sei stata geniale, ma non avrei condiviso questo video sui social».

La risposta di Ale

La ragazza ha deciso di rendere privato il suo profilo su TikTok, dopo che il video aveva raggiunto oltre 400mila visualizzazioni, per paura che lo vedesse anche al suo capo. La giovane ha anche cancellato il video per evitare fraintendimenti e ripercussionoi sul lavoro.

