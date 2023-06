Outlook in crash, problemi per la mail: impossibile l'accesso. Microsoft: «Stiamo lavorando per risolvere»

di Redazione web

Da qualche ora, Outlook, la piattaforma di posta elettronica di Microsoft sta riscontrando dei problemi di accesso, anche in Italia. L'azienda americana, interpellata via Twitter dagli utenti, ha fatto sapere: «Grazie per aver portato il problema alla nostra attenzione. Siamo molto dispiaciuti per l'inconveniente causato e abbiamo informato il team competente. Stiamo lavorando per rimettere tutto in funzione il prima possibile. Apprezziamo la vostra pazienza».

We're investigating an issue with accessing Outlook on the web. June 5, 2023

Problema confermato

A conferma del disservizio, la pagina internet che riporta lo stato di funzionamento delle applicazioni di Microsoft, indica che Outlook è offline. Un altro tweet dell'azienda afferma che anche altri sistemi stanno riscontrando problemi: «Abbiamo identificato l'impatto a valle per Microsoft Teams, SharePoint Online e OneDrive for Business». Poco dopo le 17 di oggi, il picco di segnalazioni in Italia, sul sito Downdetector, usato dagli utenti proprio per informare sull'andamento dei principali servizi web al mondo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Giugno 2023, 21:26

