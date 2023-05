Apple, tastiere difettose sui Macbook comprati dal 2015 al 2019: maxi-risarcimento per chi li ha comprati

di Redazione web

Apple dovrà pagare 50 milioni di dollari a tutti quegli utenti che si sono imbattuti con la tastiera "a farfalla" del MacBook vecchia versione. Un problema ben noto agli utenti Mac, che hanno acquistato il portatitle di Cupertino nelle versioni tra il 2015 e 2019, quando il MacBook aveva un fastidioso difetto che ha creato molti problemi nell'uso della tastiera.

Il problema della farfalla

Alcune lettere o la barra dello spazio non funzionavano bene, costringendo gli utenti a pigiare più e più volte. Ora un tribunale federale americano ha dato il via libera ad un accordo con quei proprietari di MacBook problematici che hanno aderito alla class action per chiedere il risarcimento.

Class action

L'intesa, come riportano i media americani, riguarda i clienti Apple solo di alcuni stati americani, California, Florida, Illinois, Michigan, New Jersey, New York e Washington che hanno acquistato MacBook, MacBook Air e Macbook Pro e non sarebbe valida oltre i confini americani, anche se apre la strada ad altri utenti intenzionati a percorrere la stessa strada.

Cifra risarcita

L'accordo di 50 milioni di dollari, prevede il risarcimento che va da 50 a 395 dollari alle circa 86 mila persone che hanno avuto serie problematiche di utilizzo con le tastiere a farfalla nei MacBook, Macbook Pro e MacBook Ai.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 21:05

