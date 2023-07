Mare, se vedi la schiuma non è (sempre) sinonimo di inquinamento: il bagno lo potrai fare lo stesso

Durante l'estate, è cosa comune osservare la presenza di schiuma nel mare. Spesso tendiamo ad associarla all'inquinamento, ma non sempre è così. La schiuma marina può essere generata da fenomeni naturali legati agli organismi marini, senza necessariamente implicare l'inquinamento causato dall'uomo.

Un'orca avvistata a pochi metri da una spiaggia: scoppia il panico tra i bagnanti. Cosa è successo VIDEO

La schiuma marina

La schiuma è costituita da gas disperso in un liquido e si presenta sotto forma di bolle piene d'aria.

Gli organismi marini producono naturalmente sostanze che agiscono come tensioattivi, favorendo la formazione di bolle. Questo fenomeno può essere amplificato dall'azione meccanica del vento, delle onde e dal passaggio delle imbarcazioni. Pertanto, se durante la tua giornata in spiaggia vedi schiuma in mare, ricorda che non sempre è sinonimo di inquinamento.

Potrai comunque goderti il tuo bagno.

Photo: Shutterstock music: Korben

LEGGI ANCHE:-- Mare, il paradiso terrestre in Italia ma con le acque inquinate: non farti ingannare dal posto stupendo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 08:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA