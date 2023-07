Falegname da quando ha 14 anni, abbandona gli attrezzi e arriva in finale al concorso di bellezza: «Sfilare è faticoso»

di Redazione web

Saoire Palmer è una ragazza di vent'anni che per sbarcare il lunario ha deciso sì, di sognare, ma anche, di rimanere con i piedi per terra. Nonostante la sua evidente bellezza, la giovane inglese ha deciso di trovarsi un lavoro per mantenere se stessa e il suo bambino ed è stata assunta in un'azienda di falegnameria. Allo stesso tempo, però, ha avuto l'occasione di partecipare alle selezioni di Miss Inghilterra ed ecco che è stata scelta tra le finaliste del concorso che eleggerà la più bella del Regno Unito.

La modella che dorme in diretta su OnlyFans e Twitch: «Ogni sessione guadagno dai 10 ai 15mila euro»

Jessica Franceschetti, l'influencer e modella di OnlyFans guida ubriaca e si schianta: il giudice le revoca la patente

La storia di Saoire Palmer

Saoire Palmer è una giovane mamma ventenne dell'Essex, contea dell'Inghilterra orientale. Durante un'intervista a Daily Star ha raccontato come da fare il falegname è passata a indossare tacchi vertiginosi, mini abiti e sfilare sulle passerelle: «È bello farsi riconoscere dalle persone e mostrare loro che, oltre agli attrezzi di lavoro, c'è molto di più e che posso lavorare nel mondo delle sfilate e dello spettacolo femminile. È un po' faticoso sfilare in passerella ma mi sono esercitata molto.

Saoire e i social

Saoire è molto attiva sui propri profili social, anche se, su Instagram non ha moltissimi follower. I contenuti che posta rispecchiano la sua "doppia vita": in alcune foto indossa abiti da lavoro, in altre, sembra già una Miss.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA