«Mio papà è morto poco tempo fa e mia mamma ha già cambiato cinque fidanzati: vuole solo sesso»

Una ragazza inglese, che preferisce non far conoscere la propria identità, è seriamente preoccupata per la mamma. Da quando, infatti, è rimasta vedova del marito e, quindi, del papà della ragazza che racconta la storia, tutto ciò che desidera è sfogarsi sessualmente. La giovane donna ha voluto raccontare la storia della sua famiglia a "zia Jane O'Gorman" che tiene una rubrica su vari argomenti sul Daily Star.

La storia

La giovane ragazza inglese è davvero disperata perché, come spiega nella lettera inviata al tabloid britannico, non riconosce più la mamma. Il fatto è che, da quando, suo papà non c'è più è come se la donna avesse riscoperto alcuni piaceri della vita che, da troppo tempo, aveva messo da parte. La lettera recapitata al Daily Star recita così: «Mia mamma vedova è impazzita per il sesso.

La risposta di zia Jane

La giornalista che tiene la rubrica sul Daily Star, ovvero Jane O'Gorman, ha risposto in questo modo alla ragazza: «C'è una condizione psicologica chiamata 'fuoco della vedova'. Tua madre è ancora sconvolta dalla morte di tuo padre. Prendersi cura di lui e lasciarlo andare ha chiaramente preso il sopravvento. Cerca di non pensare male di lei. Lei non è sola. Un sondaggio ha rilevato che oltre il 60% delle persone in lutto è attratto sessualmente da un nuovo amante subito dopo la perdita di un coniuge. Forse questo "sesso di benessere" agisce come una distrazione? Incoraggiala a praticare sesso sicuro. Sii comprensiva. È probabile che si senta spaventata e sola».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 20:33

