Educazione sessuale nelle scuole inglesi, insorgono i genitori: «Parlano di masturbazione a bambini di 9 anni»

L'educazione sessuale nelle scuole inglesi ha spinto molte famiglie a lamentarsi della modalità con cui vengono impartiti certi insegnamenti a giovani studenti. A scriverlo è il giornale inglese Daily Mail secondo cui gli insegnanti parlano ai bambini nell'età della pubertà di tematiche complesse, come la masturbazione e gli orgasmi, lasciandoli sperimentare la sessualità con compiti a casa, per così dire, pratici.

Brochure sul sesso

Il giornale inglese ha rinvenuto del materiale grafico, come brochure e depliant, incluso un manuale sul sesso destinato ai giovanissimi in età da preadolescente. Alcuni genitori sostengonoche sia stato vietato loro di vedere il contenuto dei manuali illustrativi, che sua figlia di 15 anni avrebbe visto in classe. L'educazione sessuale in Gran Bretagna è stata resa una materia obbligatoria da tre anni, anche nelle scuole primarie.

Genitori non approvano

Altri genitori si oppongono a certi tipi di lezioni, in cui riporta il Daily Mail, si farebbero lezioni "con affermazioni scientificamente false sul sesso biologico, presentando il genere come fluido".

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 19:35

