Il nostro gatto come sta? Un'app può capire se sta male e se prova dolore

di Redazione web

Chi ama il proprio gatto, vuole che stia bene. Per questo l'app realizzata in Giappone è di certo una buona notizia per chi possiede un felino in casa e se ne prende cura con amore. Grazie a questa avveniristica applicazione, infatti, sarà possibile capire se il proprio gatto prova dolore e sta soffrendo. L'app lanciata sul mercato da un'azienda di Tokyo e pensata per lo smartphone, utilizza l'intelligenza artificiale per rilevare se un gatto ha sintomi dolorosi.

L'alunno delle medie non si presenta all'esame, il preside va a prenderlo a casa: «Pensavo di fare solo l'orale»

Non avendo la possibilità di esprimersi a parole, non sempre si può comprendere lo stato di salute del proprio animale domestico, che può soffrire a causa di un infortunio o di una malattia. L'intelligenza artificiale dell'app è in grado di analizzare le espressioni dei gatti e rilevarne il livello di sofferenza.

Espressioni del muso

I ricercatori nipponici hanno addestrato gli algoritmi a riconoscere le espressioni di dolore, analizzando 6 mila foto di gatti; valutando la posizione delle orecchie, gli occhi e i baffi dell'animale, il software di intelligenza artificiale determina se il felino avverte dolore, con un tasso di precisione superiore al 90%.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 18:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA