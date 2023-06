Squalo verso la riva nel Mediterraneo: in acqua scoppia il terrore tra i bagnanti. Ma poi muore

Panico in acqua e tanta paura di chi era in spiaggia. Uno squalo in mare a riva, con i bagnanti, tra cui anche bambini, che si accorgono della sua presenza e si precipitano ad uscire dall'acqua. Sembra la scena del celebre film di Steven Spielberg, ma in realtà il video amatoriale è ripreso con un cellulare dalla riva a sud di Alicante, in Spagna.

Siamo dunque nel Mar Mediterraneo, un normale giugno di sole e bagni in acqua, quando spunta una pinna scura, tra la curiosità iniziale e la paura una volta acquisita la consapevolezza del pericolo che si sta correndo. L'animale, infatti, si aggirava nell'acqua bassa, a riva in cerca di cibo.

I bagnini hanno suonato i fischietti per avvertire della presenza dello squalo azzurro, lungo circa due metri.

This is the dramatic moment bathers try to run to safety through waist-high water as a shark nears the shoreline off a Costa Blanca beach, south of Alicante SPAIN



Lifeguards blew on their whistles to warn locals and holidaymakers about the big fish and urge them to get pic.twitter.com/JQTpSTn8EM