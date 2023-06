Sesso al tavolo a cena, apre il ristorante a Hollywood: per entrare si pagherà un abbonamento da 10mila dollari

La nuova frontiera della trasgressione è fare sesso in un ristorante? Damon Lawner, 52enne americano a Hollywood ha aperto un ristorante di cucina francese dove è lecito consumare oltre alle pietanze, anche una relazione sessuale, nascosti da una tenda che viene montata intorno al tavolo, al riparo dalla curiosità degli altri avventori del locale. Ma pur sempre in un contesto pubblico.

Si chiama Puzzle, il sex restaurant, di Los Angeles, che però consentirà l'accesso non ad una clientela qualunque, perché per garantire una prenotazione, i potenziali commensali sono tenuti a rivelare il loro patrimonio netto, e pagare una quota annuale di 10 mila dollari.

Damon Lawner was banned from his own club for outing Hunter Biden as a member of this sex club. He said he had kept quiet about it for years. He acquired membership in 2018. https://t.co/vweRwY7q38 pic.twitter.com/ZyGmzK4t1x