Elon Musk-Mark Zuckerberg, lite viaa social: «Ci vediamo nella gabbia...»

di Redazione web

Elon Musk contro Mark Zuckerberg, tutti e due i miliardari americani sono pronti alla sfida, anche fisica. «Sono pronto a battermi anche in gabbia, se Mark Zuckerberg ci sta» dice il nuovo proprietario di Twitter, che ha risposto in questi termini ad un post in cui si raccontava il progetto di Meta di creare un nuovo social di nome Threads, il rivale Twitter.

Mammadimerda, la coppia comica di mamme dissacranti spiega (a genitori e figli) come usare i social in modo sicuro

Sfida sul ring

Ma Zuckerberg non si tirerebbe affatto indietro. Se il fondatore di Facebook, pratica il Jujitsu, il capo di Tesla, infatti, ama il sumo, il karate, il taekwondo, il judo, per cui se dovessero mai scontrarsi, il tatami potrebbe essere il terreno ideale. Pare proprio che il testosterone alimenti i due rivali. Elon Musk ha scritto di volerlo sfidare in un “cage match” e Zuckerberg ha risposto "Dimmi dove".

Ci vediamo a Vegas

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Giugno 2023, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA