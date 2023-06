Andrew Tate, l'ex campione di kickboxing ancora nei guai: è accusato di stupro e tratta di esseri umani

di Redazione web

E' accusato di stupro e traffico di esseri umani, Andrew Tate, l'ex campione di kickboxing e influencer, che nei mesi scorsi è stato arrestato in Romania. Il 37enne, ai domiciliari con il fratello Tristan, anch'egli accusato insieme ad altre due persone, furono arrestati il 29 dicembre scorso, pochi giorni dopo il botta e risposta social tra Andrew Tate e Greta Thunberg. Nell'ultimo video postato online, infatti, si vedeva Tate mentre mangiava una pizza a domicilio, in cui si poteva leggere la marca della pizzeria sul cartone. La polizia romena non ci ha messo molto a risalire alla sua residenza.

Due turiste aggredite in vacanza: «Strangolate e buttate da un ponte». Morta una 21enne, grave l'amica

Sette vittime

I fratelli Tate avrebbero creato una rete criminale in Romania, Stati Uniti e Gran Bretagna, attraverso la quale avrebbero tratto in inganno almeno sette donne, simulando veri sentimenti nei loro confronti, prima di costringerle "ad atti di violenza fisica e coercizione psicologica" e ad essere protagonsite di film porno.

Stupri

Ma le accuse non provengono solo dalla Romania, ma anche dall'Inghilterra dove Andrew Tate è accusato di violenza sessuale per fatti risalenti al 2013-2016, dopo la sua apparizione nell'edizione del Grande Fratello inglese, in cui emerse un video in cui picchiava una donna. In Romania invece i due sospettati avrebbero commesso anche due stupri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA