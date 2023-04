Da donna pastore a star di Onlyfans: «I miei fedeli guardano i miei video. Ora sono ricca e felice»

di Redazione web

Nikole Mitchell è una modella che sta riscuotendo molto successo su Onlyfans: le sue foto e i suoi video, infatti, raccolgono moltissimi apprezzamenti da parte dei suoi fan più affezionati. Non tutti, però, conoscono la vera storia della content creator, che qualche tempo fa indossava tutt'altra veste e non di certo reggiseni e perizoma di pizzo. Nikole, infatti, era una donna pastore che predicava la messa ogni domenica.

La storia di Nikole Mitchell

Nikole Mitchell ha parlato in esclusiva ai microfoni di Daily Star ai quali ha raccontato la sua storia: «Le persone si sono sempre divertite a parlare del cambiamento radicale che ho messo in atto nella mia vita: in fondo sono passata da un estremo all'altro, dalla vita senza trasgressioni alla piattaforma di Onlyfans. Penso che chiunque sia cresciuto in un ambiente represso o riesce a sfogarsi in qualche modo o vivrà sempre nel senso di colpa. Io non volevo che la mia vita prendesse quella piega e per questo ho deciso di darle una svolta. Qualcosa che mi rendesse davvero felice e soprattutto libera di essere me stessa, anche se questo ha scatenato molte critiche. Alcune persone della mia ex congregazione mi seguono su Onlyfans e tengono sempre d'occhio il mio profilo e i contenuti che pubblico».

Il rimpianto di Nikole

L'unico rimpianto che Nikole confida di avere è quello di non aver deciso prima di aprirsi un profilo Onlyfans: «Questa è una delle cose migliori che io abbia mai fatto nella mia vita: adesso sono più felice, più libera e anche più ricca!».

