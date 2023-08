Mamma single sbarca su OnlyFans: «Testo nuovi sex toys e guadagno 15mila euro al mese per i miei figli»

Trisha Schwarz era una delle tante mamme single che per provvedere alle esigenze dei suoi due bambini, passava tutto il giorno al lavoro. Mamma di due figli piccoli, lavorava come personal trainer e coach per la perdita del peso. In passato aveva fatto anche l'infermiera in una casa di riposo, ma ha deciso di cambiare vita.

«Non avevo mai il tempo di dedicare qualche ora ai miei tesori e così ho tentato la sorte aprendo un canale su OnlyFans», racconta Trisha che, adesso, ha tutto il tempo possibile da dedicare ai suoi bambini.

Ipoteca la casa per sottoporsi al lifting, oggi Kelly vive in camper: «Mi dicono che sembro 20 anni più giovane»

Licenziata dal lavoro per i suoi contenuti hard. Il capo: «Dedicati alla tua carriera su Onlyfans»

Mamma single cambia vita con OnlyFans

Dopo essersi trasferita a Brisbane, in Australia, con la sua famiglia ha cercato in tutti i modi di cambiare vita e dopo qualche tentativo ci è riuscita. Trisha, infatti, del tutto inaspettatamente è diventata una tester di sex toys e i suoi video sulla piattaforma di contenuti hot amatoriali spopolano, facendo la sua fortuna e quella dei suoi figli.

Come riportato dal Daily Mail, la 35enne adesso conta più di 100mila fan su Instagram e con i suoi contenuti hot riesce a guadagnare più di 15mila euro al mese. «Tutti mi dicevano che non avrei mai avuto successo, visto che sono una donna single madre di due bambini, ma si sbagliavano di grosso», ha dichiarato l'influencer. «Oltre a guadagnare molto bene, mi reputo una donna che può abbattere il tabù dell'autoerotismo femminile.

«Ho dovuto inventarmi qualcosa perché nonostante i due lavori che svolgevo non riuscivo a pagare l'asilo per mio figlio più piccolo - spiega Trisha -. Avevo bisogno di un lavoro che mi permettesse di guadagnare bene e che allo stesso tempo mi lasciasse il modo di restare a casa per stare di al mio bimbo».

Con l'avventura di personal trainer era riuscita a lavorare in smart working seguendo online i suoi clienti, ma i guadagni non erano quelli giusti per mantenere la famiglia. «Così ho aperto OnlyFans e ho iniziato a recensire i nuovi prodotti del mercato dei sex toys. Un'intuizione che ha funzionato e che ora mi porta a essere anche una professionista del settore. Le aziende mi inviano i nuovi giochi da provare e oltre a essere pagata da loro, monetizzo divertendomi davanti alla telecamera. Per me è un sogno guadagnare così tanto facendo una cosa che ho sempre fatto per me stessa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA