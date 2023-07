Ipoteca la casa per sottoporsi al lifting, oggi Kelly vive in camper: «Mi dicono che sembro 20 anni più giovane»

di Redazione web

Una 50enne ha ipotecato la propria casa per permettersi un lifting di 12mila euro. Ringiovanire era il suo sogno e, adesso, appare felice e soddisfatta del suo viso levigato che secondo le persone che le sono vicine, pare abbia «20 anni in meno»

Kelly Beasley ha deciso di sottoporsi alla procedura cosmetica quando ha notato che il suo viso stava «cadendo velocemente».

La scelta del lifting

Kelly Beasley è una blogger orgogliosa del suo aspetto. Dopo le ricerche, Kelly ha optato per un lifting facciale esteso, lifting del collo, lifting delle labbra e trasferimento del grasso dalle cosce. L'operazione a Tijuana, in Messico, i primi mesi del 2023, le è costata 14.000 dollari, poco più di 12mila euro.

Per sottoporsi all'intervento, però, la donna ha ipotecato la casa per le spese della procedura e ora viaggia a tempo pieno in un camper. Kelly ha detto che l'intervento è stato facile e dopo aver indossato un «"reggiseno per il viso"», tipica imbottitura che sorregge la pelle dopo l'intervento, per due settimane, ora è completamente guarita e ha raccontato sui social di sentirsi meglio di quando era giovane.

Felice del suo aspetto

Kelly, che attualmente si trova a Lake Tahoe, in California, negli Stati Uniti, ha dichiarato: «Mi piace avere un bell'aspetto. Intorno ai 48 anni, la mia faccia ha iniziato a cadere velocemente. I cambiamenti sono stati sorprendenti. I riempitivi non avrebbero fatto la differenza».

Kelly ha iniziato a fare ricerche sui chirurghi plastici negli Stati Uniti dopo aver deciso che voleva sottoporsi a un lifting. Un lifting è un intervento di chirurgia estetica per rendere il viso più tonico e levigato sollevando e tirando indietro la pelle.

La 50enne ha raccontato di aver trovato un gruppo Facebook che organizza viaggi per gli interventi chirurgici a Tijuana, in Messico e ha iniziato a esaminare le esperienze di altre donne. Ha deciso di inviare loro via e-mail le foto di se stessa e le è stato inviato un preventivo e così ha deciso di sottoporsi al lifting.

