Mamma rovinata dall'intervento chirurgico in Turchia: «Costretta a nutrirmi con un sondino a vita»

Va in Turchia per un'operazione e torna rovinata per sempre. Ecco quanto accaduto ad una donna che si è sottoposta alla procedura di manica gastrica, cioè la riduzione dello stomaco, e che ora incoraggia gli altri a non correre questo rischio.

Il racconto di Louise Bradley, 33 anni, arriva dopo la morte di un'altra mamma, Leanne Michelle Leary, sottopostasi allo stesso intervento e deceduta negli scorsi mesi.

Onlyfans, Katie Price e la chirurgia estetica: «Ora non riesce più a usare il riconoscimento facciale»

Danniella Westbrook, l'attrice sfigurata dopo l'intervento al naso: «Non posso credere a ciò che mi è stato fatto»