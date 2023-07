«Il mio sugar daddy ha pagato 100mila euro in chirurgia, ho il seno così grande che indosso tre reggiseni»

di Redazione web

Rifare tre volte il seno è un intervento costoso e impegnativo. Lo sa bene Katy Ann, dal Texas, Stati Uniti, che aveva solo 20 anni quando ha subito per la prima volta un intervento di ingrandimento del suo seno, passando da una coppa naturale C ad una D artificiale. L'ultimo intervento di ingrandimento del seno è costato quasi 35mila euro. Ma non ha pagato lei: ecco chi.

La modella texana è ossessionata dalla chirurgia estetica e ha deciso di rifarsi il sedere, rassodare la pelle, un po' di botox e un po' di filler per le labbra. «Ho speso circa 100.000 euro in chirurgia in totale e la maggior parte è stata finanziata dal mio sugar daddy», ha rivelato Katy Ann.

Le conseguenze degli interventi

Sulle dimensioni del suo seno, però, pare abbia avuto dei ripensamenti, in quanto, sostiene, che alcuni indumenti sono fatti di materiali non elastici e che le è difficile indossare ogni tipo di top che le piacerebbe.

