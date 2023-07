L'abito da sposa dell'influencer è troppo sexy, piovono critiche anziché auguri: «In chiesa si entra vestiti, vergognati»

di Redazione web

Un matrimonio da sogno, con amici e famiglia a rendere la giornata indimenticabile. Ma anche nel giorno delle nozze, le critiche sono dietro l'angolo, soprattutto se si ha la (s)fortuna di essere un personaggio pubblico. Ed è quanto capitato all'influencer e modella Jelena Weir, che su Instagram ha condiviso le immagini della cerimonia celebrate in Croazia. Alla giovane mamma di orgine tedesco-croata, in particolare non è stato perdonata la scelta dell'abito da sposa.

L'abito da sposa

Nei video pubblicati su Instagram, Jelena ha condiviso i momenti più emozionanti del giorno del matrimonio, come l'uscita dalla chiesa mano nella mano al neo marito, Joseph Weir, e l'abbraccio con il figlioletto Liam, che ha atteso mamma e papà insieme a nonne e zie. Ma è sull'abito da sposa che si sono concentrati gli sguardi dei follower. L'influencer ha scelto il modello "Eve" del brand di lusso Dana Harel. Un abito a trapezio con una sciarpa allacciata al collo realizzata in raso, e che lascia la schiena completamente scoperta, ma decorata con una chiusura a catena di cristalli. Un vestito "duble face", molto castigato sul fronte e più audace sul retro, che non è piaciuto a tutti a causa dell'ampia scollatura posteriore, che lascia intravedere il seno a ogni movimento.

I commenti

I commenti dei follower si sono concentrati sull'effetto "side boob", dai più ritenuto inappropriato per un matrimonio celebrato in chiesa. «Le mancano pochi centimetri di tessuto per mostrare tutto al mondo intero», si legge in un commento. «Bella, bellissima, peccato che in chiesa si dovrebbe entrare vestiti in segno di rispetto.

