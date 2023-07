Proposta di matrimonio a novemila metri di altezza: la sorpresa in aereo coinvolge tutti i passeggeri

di Redazione web

Proposta di matrimonio ad alta quota per la giovane Jeannette che durante il volo da Atlanta a Cancun ha ricevuto una delle sorprese più grandi della sua vita. Il video reel su Instagram sta facendo il giro del web e sta diventando virale.

La coppia aveva appena preso il volo che li avrebbe portati in una destinazione meravigliosa, in Messico. E la proposta originale ha emozionato non solo i futuri sposi, ma anche tutti i passeggeri che hanno volutob prendere parte alla sorpresa.



Andiamo a vedere che cosa è successo.

Julia Roberts festeggia 21 anni di matrimonio con il marito: la foto inedita

Annalisa e il matrimonio con Francesco, le foto (esclusive): l'abito della sposa, tutti gli invitati e il rito in spiaggia

L'amore è nell'aria

L'amore è davvero nell'aria, anche quando si è a più di 9mila metri di altezza. Quando la giovane Jeannette si è alzata per andare in bagno in aereo, non si sarebbe mai immaginata la sorpresa che il fidanzato aveva preparato per lei. I due sono insieme da molti anni e hanno due bambini che chiedevano spesso al papà come mai non avesse ancora sposato la loro mamma.

Appena la futura moglie è entrata in bagno, lui si è inginocchiato di fronte alla porta chiusa, con l'anello in mano e in attesa della sua uscita. Nel frattempo i passeggeri dell'aereo hanno deciso di aiutare il ragazzo e hanno acceso le torce dei telefoni per creare un'atmosfera romantica e hanno ripreso il momento. Quando Jeannette è uscita dal bagno ha visto il fidanzato in ginocchio, con in mano un anello molto costoso e la scritta dietro «Will you marry me?» (Mi vuoi sposare?), sorretta da alcuni passeggeri.

La ragazza si è commossa ed è corsa ad abbracciare e baciare il futuro marito, tra lo scroscio di applausi dei passeggeri e degli assistenti di volo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 15:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA