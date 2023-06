Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il matrimonio alla basilica di Santa Maria in Aracoeli VIDEO

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono sposati: spuntano le prime foto del matrimonio sui social. Per il rito religioso la coppia ha scelto la basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma al Campidoglio, la stessa chiesa in cui si sposarono Ilary Blasi e Francesco Totti nel 205. Dopo le nozze in chiesa, sposi e invitati proseguiranno i festeggiamenti a Villa Miani a Roma.

La scorsa notte il calciatore della Lazio ha fatto la tipica serenatica romantica andando sotto il balcone della futura sposa con tanto di mazzo di rose. Tra i brani scelti c'era "Ti aspetto all'altare" di Tony Colombo.

Il vestito di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha sfidato il caldo romano dell'ultimo giorno di primavera con un abito lungo dalla gonna ampia, un lungo velo e il corpetto accollato ricamato e a maniche lunghe. Completo scuro per lo sposo e il padre di Chiara Nasti che ha accompagnato la figlia lungo la navata che conduce all'altare della basilica. A fare da testimoni a Chiara sono stati la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne, e una coppia di amici.

Tra i numerosi invitati anche il capitano della Lazio, Ciro Immobile accompagnato dalla moglie.

