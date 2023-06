Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in crisi a pochi giorni dalle nozze? Lui posta la foto per spazzare via i rumors

di Redazione web

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono prossimi al matrimonio ma, negli ultimi giorni, sui social erano circolate voci che davano per certa una crisi tra i due e, secondo alcuni utenti, l'influencer e il calciatore erano addirittura a un passo dalla separazione a pochi giorni dal fatidico "sì". In realtà, Chiara e Mattia stanno facendo il conto alla rovescia e ultimando gli ultimi preparativi affinché il loro giorno, sia il giorno perfetto.

La foto pubblicata da Mattia Zaccagni

Ciò che più aveva insospettito i fan di Chiara Nasti e i tifosi di Mattia Zaccagni è stato il fatto che l'influencer avesse chiuso il profilo Instagram, mettendolo in modalità privata e che il giocatore avesse smesso di seguire la fidanzata sui social. Segnali che, al giorno d'oggi, non fanno presagire nulla di buono. In realtà, però, sembra essere tutto sereno tra i due e, a confermarlo, ecco che il calciatore della Lazio pubblica una foto insieme a Chiara con la didascalia che recita: «-10» con affianco l'emoticon con l'anello. I genitori del piccolo Thiago sono prontissimi per diventare marito e moglie.

La storia di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fanno coppia fissa da giugno 2021 e, quindi, dopo due anni d'amore e il loro bambino Thiago (nato a gennaio di quest'anno), hanno deciso di convolare a nozze il 20 giugno.

