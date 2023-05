Chiara Nasti, l’hater la attacca: «Cresce bene il bell’investimento». Lei risponde così

di Sara Orlandini

Chiara Nasti è molto attiva sui propri profili social, specialmente su Instagram dove è seguitissima da milioni di follower ai quali racconta tutto. Tra gli scatti con i nuovi prodotti della sua linea di costumi e quelli in cui si trova con il suo bambino Thiago, l’influencer ha sempre modo di leggere i vari commenti, alcuni positivi altri molto negativi. Proprio in una delle ultime storie Instagram, Chiara ha pubblicato il commento di un hater e, poi, la sua risposta.

La storia Instagram di Chiara Nasti

In una delle ultime storie che Chiara Nasti ha pubblicato nel proprio profilo Instagram ha raccontato ai suoi follower ciò che le è successo. Lo scatto ritrae l’influencer e il suo bambino Thiago allo stadio Olimpico dove si erano recati per assistere alla partita della Lazio, di cui Mattia Zaccagni, compagno di Chiara e papà del piccolo, è attaccante. L’hater ha commentato: «Bel pupone. L’investimento cresce bene. Brava», con tanto di faccine con le lacrime dalle risate.

Chiara Nasti ha quindi risposto: «Non so se sia più schifoso il tuo commento oppure i selfie che ti spari a 60 anni. Non hai neanche un bel viso, sembri topolino».

Lo sfogo di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha, poi, pubblicato lo screenshot del commento (con tanto di nome e foto dell’hater), e ha scritto: «Vorrei solo riuscire a comprendere da cosa nasce l’esigenza di esprimere (perché pensare è lecito), “pubblicamente” scemenze che vi facciano sembrare infelici ma anche degli emeriti cretini.

