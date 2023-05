Chiara Nasti, il calco del pancione lascia senza parole i follower: «Una vera cafonata». Lei risponde così

di Redazione web

Chiara Nasti fa spesso parlare di sé attraverso i suoi canali social. L’influencer, che da gennaio è mamma del suo primo bambino Thiago, è spesso al centro delle polemiche per il suo modo di gestire il neonato oppure per le sue esternazioni riguardanti la gravidanza. Chiara, questa volta, è finita nel mirino degli hater per il calco del pancione che ha realizzato quando era incinta di suo figlio. Il risultato della “scultura” non è piaciuto molto ai follower.

La “scultura” di Chiara Nasti

Chiara Nasti, quando era incinta di Thiago, ha sempre dichiarato che avere il pancione era una delle sensazioni più belle che avesse mai provato. Quando, poi, il suo bambino è nato, l’influencer aveva detto che le mancava davvero quella curva così dolce del suo corpo.

Quale modo migliore, quindi, se non una scultura, per ricordarsi sempre di quel magico momento? L’influencer, proprio poco prima di partorire, ha voluto realizzare una scultura in gesso del suo pancione e, proprio oggi, venerdì 26 maggio, ha pubblicato un post con un video del risultato finale dell’opera.

I commenti degli hater

Gli hater di Chiara Nasti si sono subito scagliati contro di lei scrivendo: «Una vera cafonata», «Tutto veramente molto grezzo». Quindi, l’influencer, che non le manda di certo a dire, ha risposto: «Io penso che sia una cosa davvero bella. Portavo in grembo il mio bambino. Forse vi disturba il fatto che sia un calco diverso da quello che fanno tutte. Cavolo per un attimo avevo dimenticato che siamo in Italia dove ogni cosa “nuova” viene vista male».

