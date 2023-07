Francesca Cipriani, viaggio di nozze col marito Alessandro Rossi: «Vorremmo una bambina, già scelto il nome»

di Redazione web

Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi si stanno godendo il loro viaggio di nozze a Minorca, in Spagna ma, nel frattempo, stanno pensando anche a creare una famiglia e i due non hanno nascosto il loro desiderio di diventare genitori. La showgirl e il compagno vorrebbero avere una bambina e, nel caso in cui dovesse arrivare, avrebbero anche già scelto il suo nome.

L'intervista di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi vorrebbero diventare genitori di un bebè tutto loro al più presto. I due hanno più volte espresso questo desiderio durante varie interviste e, dato che, sono più innamorati che mai, un bambino coronerebbe il loro grande amore. In un'intervista rilasciata a Chi, l'ex gieffina ha detto: «Sogniamo di avere un figlio, speriamo una femminuccia. Abbiamo già scelto il nome: la chiameremo Stella».

Inoltre, Francesca ha aggiunto: «Tra noi c'è l'amore vero, quello che se sei fortunato ti capita una volta sola nella vita.

Francesca e Alessandro, reality in vista?

Inoltre, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno dichiarato che se venisse loro proposto un reality di coppia, potrebbero parteciparvi senza problemi: «Potremmo quindi partecipare a un programma di coppia: ci proponiamo per Pechino Express. Saremmo fortissimi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Luglio 2023, 15:51

