Verissimo, il marito di Francesca Cipriani «carico duro»: imbarazzo in studio, Silvia Toffanin reagisce così

Sposati e felici. Nello studio di Verissimo sono sbarcati Francesca Cipriani e il marito Alessandro, reduci da un matrimonio da favola, seguito dalle telecamere di Silvia Toffanin. L'ex gieffina sognava questo giorno da tempo e ora sembra essere più che felice col suo Alessandro che, per una settimana, le ha fatto anche compagnia lo scorso anno nella Casa più spiata d'Italia. Alessandro ha iniziato a narrare come ha conquistato la compagna. Non c’è stato il cosiddetto colpo di fulmine, ma ha dovuto dare fondo a tutte le sue energie sentimentali per far capitolare la giunonica Francesca. Il corteggiamento è stato lungo, ha confidato l'imprenditore che ha aggiunto: «Ho dovuto sudarmi la pagnotta. L’ho corteggiata con i tortellini e le piadine». Risate in studio, ma quella di Rossi non è stata affatto una battuta. Ha poi riferito di essere un uomo umile, proveniente da un paesino emiliano. Inizialmente, non credeva di poter fare breccia nel cuore della Cipriani. «Lei è famosa, mica guarderà me’, mi dicevo. Poi ho detto o la va o la spacca», ha confidato. E, in effetti, ha funzionato.

Leggi anche > Chiara Ferragni, pioggia di critiche per l'outfit a St. Moritz: «Come fa a non avere freddo?»

Oggi i due sono felici tanto che Francesca ha detto di non voler più ricorrere mai più alla chirurgia estetica. «Ora sto bene con me stessa, grazie a lui» ha sottolineato. «La prossima volta che torno in sala operatoria sarà per partorire» ha dichiarato una raggiante Cipriani. Sia Francesca sia Alessandro hanno le idee chiare: «Non vediamo l’ora di avere un bimbo» hanno ripetuto. «Io sono già padre di un bimbo di 3 anni, vorrei una mini-Cipri da lei» ha detto l’imprenditore.

La battuta

«La prima notte d’amore come è andata?» ha chiesto la conduttrice. Alessandro è stato incontenibile: «Sincero? Era stanchissima…». «Avevo un mal di piede» è intervenuta Cipriani. Ed è qui che Rossi ha fatto rizzare i capelli alla Toffanin. «Io ero carico duro» ha detto. E qui Silvia ha urlato, fermando l’ospite e nascondendo il capo tra le ginocchia: «Ok Ok, tu eri carico». Imbarazzo in studio e risata generale, con Francesca che ha consigliato al compagno di moderarsi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA