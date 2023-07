Gli sposi prendono la rincorsa per la piscina, ma si tuffa solo lei. Il video su TikTok: «Hai sposato l'uomo sbagliato»

di Redazione web

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Lo sa bene una sposa che è stata immortalata in un video, divenuto virale in pochissimo tempo sui social. In abito bianco, il giorno delle sue nozze, mano nella mano con suo marito, si è ritrovata completamente zuppa da capo a piedi, catapultata in piscina.

Sposa bagnata, sposa fortunata, avrà pensato qualcuno. Ma per lo sposo non è valsa la stessa cosa.

L'ira degli utenti online

Prendono la rincorsa, ma lui non si tuffa. Il video virale su TikTok è stato caricato da un profilo di contenuti ironici e immediatamente ha ricevuto una pioggia di commenti, per nulla positivi nei confronti dello sposo.

«Sposa, non ti fidare del tuo uomo»

Non si conosce l'identità dei due sposini, ma la donna in abito bianco sembra avere un sorriso, dopo il tuffo, che non lascia ben sperare. Molti utenti si sono scagliati contro lo sposo e hanno cercato di avvisare la donna: «Non ti fidare, se non si tuffa in piscina con te, non lo farà neanche per le cose importanti nella vita».

