«Mio marito vuole una relazione aperta ma ha cambiato idea dopo che ho avuto 2000 match su Tinder (in 2 giorni)»

Una donna, sposata e madre di due figli, si è vista fare una richiesta inaspettata dal marito: trasformare il loro matrimonio in una relazione aperta. La proposta l'ha colta decisamente di sorpresa, e l'ha portata a farsi molte domande su quello che credeva essere un rapporto "perfetto". Ma per compiacere il padre dei suoi figli ha deciso di mettersi in gioco. Solo che le cose non sono andate esattamente come l'uomo aveva sperato: la moglie ha ottenuto in soli due giorni più di 2000 "match" sull'app di incontri Tinder, e lui è andato su tutte le furie. La vicenda è stata raccontata sui social dalla protagonista, che ha chiesto agli utenti consigli sul da farsi.

Il matrimonio aperto

La quarantenne ha raccontato in un post su Reddit il suo calvario. «Pensavo davvero che fosse tutto fantastico tra di noi. Ci amavamo (o dovrei dire che lo amavo?) più di ogni altra cosa. Abbiamo due bellissimi bambini, una grande casa e un buon lavoro. Facciamo un ottimo sesso e abbiamo molto in comune. La scorsa settimana mi ha detto che voleva chiedermi qualcosa ma non devo prenderla nel modo sbagliato.

I commenti

Le persone si sono affrettate a giustificare i sentimenti della moglie dicendole di suggerire altre cose che ecciteranno suo marito, piuttosto che altre donne. Un utente scrive: «Compra un'auto sportiva, prendi una moto, fai paracadutismo, trova un nuovo hobby. Non può venire nulla di buono dal tentativo di tradire legalmente». Un altro commento: «È annoiato e non ha immaginazione. Ora ha infranto la fiducia nel suo matrimonio e si è definitivamente rovinato agli occhi di sua moglie».

