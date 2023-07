Prof beccata a letto con uno studente 17enne dal marito: «Non era la prima volta». Arrestata per violenza sessuale

di Redazione web

Prima che scoppiasse lo scandalo sessuale, era tra le insegnanti più apprezzate della sua comunità scolastica, tanto da aggiudicarsi nel 2022 il titolo di "miglior prof. dell'anno". Nessuno si sarebbe mai aspettato che la donna, 44 anni, venisse condannata per aver avuto rapporti sessuali con un suo studente minorenne. La relazione clandestina ha sconvolto anche il marito, che ha dichiarato di aver trovato la moglie a letto con il ragazzo di 17 anni in diverse occasioni.

Prof condannata per violenza sessuale

Leah Ruthann Queen, insegnante 44enne dell'Arkansas, si è dichiarata colpevole di aver avuto una relazione sessuale con uno studente ed è stata condannata a sei anni di libertà vigilata e 58 giorni nella prigione della contea di Benton. Le è stato inoltre ordinato di non avere alcun contatto con la vittima. Queen è tenuta a registrarsi come molestatore sessuale e deve completare un programma di trattamento per molestatori sessuali.

A letto con lo studente

La relazione con lo studente risale all'estate del 2010, quando il ragazzo aveva 17 anni e lei 31. La prof ha spiegato che i due avevano legato durante una partita di basket e da allora avevano cominciato a frequentarsi fuori dall'orario scolastico. Il primo bacio sarebbe scattato durante una gita in campeggio, mentre i rapporti sarebbero avvenuti nell'ufficio dell'insegnante e nei bagni della scuola. L'ex marito della Queen ha anche dichiarato di aver visto più volte la moglie a letto con lo studente in diverse occasioni. A corroborare le accuse, i genitori della vittima e un ex insegnante.

