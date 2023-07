Studente uccide la prof di spagnolo a colpi di mazza per un brutto voto: 17enne condannato all'ergastolo

di Redazione web

Uno studente ha ucciso la sua professoressa di spagnolo a causa di un brutto voto. La donna, 66 anni, è stata brutalmente picchiata a colpi di mazza da baseball dal 17enne e da un altro adolescente. I fatti risalgono al 2021, ma ora il giovane, che all'epoca aveva solo 16 anni, è stato condannato all'ergastolo: dovrà scontare 35 anni di carcere prima di poter beneficiare della libertà condizionale.

Prof uccisa per un brutto voto

L'omicidio della professoressa di spagnolo Nohema Graber è avvenuto nel novembre del 2021 nell'Iowa. Il corpo della donna fu trovato in un parco dove era solita passeggiare poche ore dopo la denuncia di scomparsa da parte della famiglia. Per la sua morte furono accusati Willard Miller, ora condannato all'ergastolo, e Jeremy Goodale. I ragazzi si sono rivoltati l'uno contro l'altro dopo essere stati arrestati. Goodale, 18 anni, ha testimoniato contro Miller, sostenendo di aver avviato il piano e fornito la mazza da baseball, ma ha anche detto che l'amico aveva un chiaro intento di uccidere. Miller ha ammesso di aver aiutato a portare a termine l'omicidio, ma ha affermato di non aver mai colpito Graber.

La sentenza

Miller è stato condannato lo scorso giovedì dal giudice distrettuale Shawn Showers.

Prima della condanna, Miller si è scusato con la famiglia della vittima, così come con i suoi cari e con quelli di Goodale: «Sono sinceramente dispiaciuto per l'angoscia e la devastazione che ho causato. Mi sto rendendo conto della grandezza delle mie azioni, e so che è sbagliato, e sapevo che era sbagliato, eppure l'ho portato avanti. Ho ancora fatto quello che ho fatto e ne accetto la responsabilità». Il ragazzo, che aveva 16 anni al momento dell'omicidio, si è dichiarato colpevole del crimine ad aprile come parte di un accordo che gli avrebbe portato una pena detentiva compresa tra 30 anni e l'ergastolo.

Gli investigatori hanno detto che Miller aveva incontrato Graber il pomeriggio dell'omicidio per discutere di un brutto voto che gli aveva dato nella sua classe di spagnolo.

