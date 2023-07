«Qual è l'ora più vicina a mezzanotte?», il problema per bambini fa impazzire gli adulti: la risposta non è come sembra Seppure semplice a prima vista, la domanda ha mandato in confusione la maggior parte delle persone







di Redazione web Un problema matematico per bambini ha fatto impazzire gli adulti sui social. Il quesito, pubblicato da un utente, ha scatenato un acceso dibattito, dimostrandosi più complicato di quello che appariva. Seppure semplice a prima vista, la domanda ha mandato in confusione la maggior parte delle persone, discordi sul quale fosse la risposta corretta. «Sto impazzendo», ha scritto un utente. Ma di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo. Maturità, «Pascoli è un pittore. E Garibaldi ha scritto la Divina Commedia», gli strafalcioni del 2023 Maturità, studentessa bocciata con 5 insufficienze fa ricorso al Tar e vince: farà l'esame a luglio Il quesito con tranello «Qual è l'ora più vicina alla mezzanotte?», è la domanda della discordia che ha fatto impazzire gli utenti. Il quesito propone 4 soluzioni, adattate con l'orario inglese. «A. 11:55 a.m., B. 12:06 a.m., C. 11:50 a.m. o D. 12:03 a.m.», sono le 4 possibili risposte. Il dibattito tra gli utenti Inizialmente la risposta più battuta è stata la A, a prima impressione l'orario più vicino alla mezzanotte. Ma diversi utenti hanno replicato, opponendo una spiegazione puramente matematica: «Ai bambini è stato chiesto qual è l'orario più vicino, indipendentemente che sia prima o dopo. La risposta corretta è la D (00:03, ndr)». La risposta però non ha convinto qualcuno: «Provata a chiedere a una compagnia aerea di farvi un biglietto con l'orario più vicino a mezzanotte. Se ve lo mettessero alle 00.03 anziché alle 23.55 sareste furiosi». «La domanda parla di prossimità e non di cronologia, quindi la risposta è la D», ha detto un altro. Il dibattito rimane aperto. Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 13:49

