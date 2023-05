La prof bullizzata per una sfida social: «Sospesa dalla preside». Scoppia il caso a Latina

di Redazione Web

Accuse e controaccuse. Una prof vittima di bulli e di un atto di cyberbullismo che a sua volta viene sospesa dalla preside con l'accusa di molestie verbali. È l'intricata vicenda che ha come protagonista una professoressa di 52 anni del liceo scientifico G.B. Grassi di Latina che ha presentato una denuncia in Procura e a quella per i minori di Roma per esser stata bullizzata da alcuni suoi studenti, finendo addirittura in ospedale.

Nudo sui social mentre si masturba: professore universitario licenziato, ma gli studenti lo rivogliono

Ragazzo picchiato e derubato dai compagni di scuola, Valditara: «Gli aggressori saranno sanzionati»

La prof bullizzata per una sfida social

L'episodio risale al 30 settembre scorso quando l'insegnante, precaria da 10 anni ed entrata in servizio da appena una settimana come docente di sostegno, sarebbe stata centrata all'addome e allo sterno da uno studente spinto da un suo compagno, facendola cadere a terra. La donna era stata trasportata all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove avrebbe passato 27 ore su una barella, per poi essere trasferita al Campus Biomedico di Roma, dove invece avrebbe perso due volte conoscenza e sarebbe rimasta a riposo per due settimane a causa di una sindrome vagale.



Tornata a scuola, la docente avrebbe scoperto che non si trattava di un semplice incidente, come spiegato dal dirigente scolastico, ma di una sfida social tra studenti che consiste nel far cadere un insegnante, filmarla e postare il video sui social network: un atto di cyberbullismo frutto di una sorta di gioco tra giovanissimi, con le immagini accompagnate da una nota canzone di Vasco Rossi. Inoltre, una nota messa nello stesso periodo dalla stessa insegnante sarebbe stata pubblicata sempre sui social accompagnata dalla scritta: «Quella magnata della supplente», mentre una sua collega in sovrappeso sarebbe stata a sua volta ripresa e pubblicata su Instagram accompagnata dalla canzone «Maialino birichino».



Dopo la denuncia, la docente è stata ascoltata in procura alla fine del mese di marzo, con le indagini che si sono concentrate su cinque ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA